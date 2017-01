Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Oscar. Βίντεο

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για την 89η τελετή απονομής των βραβείων OSCAR, που φέτος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου με οικοδεσπότη τον Τζίμι Κίμελ και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την COSMOTE TV.



Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν στο Λος Άντζελες από τον σκηνοθέτη Τζέισον Ράιτμαν, τον ηθοποιό Κεν Γουατανάμπε (και οι δύο έχουν βρεθεί στο παρελθόν υποψήφιοι), καθώς και από τις βραβευμένες με Όσκαρ ηθοποιούς Μπρι Λάρσον, Τζένιφερ Χάντσον, τον βραβευμένο διευθυντή φωτογραφίας Εμάνουελ Λουμπέσκι και την Πρόεδρο της Ακαδημίας Σέριλ Μπουν Άιζακς. Η ταινία La La Land του Ντάμιεν Σαζέλ συγκεντρώνει τις περισσότερες υποψηφιότητες, σε 14 κατηγορίες. Ευχάριστη έκπληξη αποτελεί η υποψηφιότητα των Γιώργου Λάνθιμου και Ευθύμη Φιλίππου για το πρωτότυπο σενάριο της ταινίας Ο Αστακός.



Το Oscar Καλύτερης Ταινίας διεκδικούν οι ταινίες Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, La La Land, Lion, Manchester by the Sea, Moonlight και Σκηνοθεσίας οι Ντενί Βιλνέβ (Arrival), Μελ Γκίμπσον (Hacksaw Ridge), Ντάμιεν Σαζέλ (La La Land), Κένεθ Λόνεργκαν (Manchester by the Sea) και Μπάρι Τζένκινς (Moonlight).



Στις κατηγορίες Α' ανδρικού και Α' γυναικείου ρόλου βρίσκουμε τους Κέισι Άφλεκ (Manchester by the Sea), Άντριου Γκάρφιλντ (Hacksaw Ridge), Ράιαν Γκόσλινγκ (La La Land), Βίγκο Μόρτενσεν (Captain Fantastic), Ντένζελ Γουόσινγκτον (Fences) και τις Ιζαμπέλ Ιπέρ (Elle), Ρουθ Νέγκα (Loving), Νάταλι Πόρτμαν (Jackie), Έμα Στόουν (La La Land), Μέριλ Στριπ (Florence Foster Jenkins) αντίστοιχα.



Η ζωντανή μετάδοση της λαμπερής τελετής θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Κυριακής 26ης Φεβρουαρίου σε ταυτόχρονη μετάδοση από το COSMOTE CINEMA 1HD με ελληνικό σχολιασμό από τον Γιώργο Σατσίδη και την Χριστίνα Μπίθα αλλά και από το COSMOTE CINEMA 2HD χωρίς σχολιασμό.



Αναλυτικά οι υπόλοιπες υποψηφιότητες:



Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ



Μαχέρσαλα Άλι (Moonlight)



Τζεφ Μπρίτζες (Hell or High Water)



Λούκας Χέτζες (Manchester by the Sea)



Ντεβ Πατέλ (Lion)



Μάικλ Σάνον (Nocturnal Animals)



Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ



Βαϊόλα Ντέιβις (Fences)



Ναόμι Χάρις (Moonlight)



Νικόλ Κίντμαν (Lion)



Οκτάβια Σπένσερ (Hidden Figures)



Μισέλ Γουίλιαμς (Manchester By the Sea)



ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ



Hell or High Water



La La Land



Ο Αστακός



Manchester by the Sea



20th Century Women



ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ



Arrival



Fences



Hidden Figures



Lion



Moonlight



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ



Arrival



La La Land



Lion



Moonlight



Silence



ΜΟΝΤΑΖ



Arrival



Hacksaw Ridge



Hell or High Water



La La Land



Moonlight



ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ



Land of Mine (Δανία)



A Man Called Ove (Σουηδία)



The Salesman (Ιράν)



Tanna (Αυστραλία)



Toni Erdmann (Γερμανία)



ΤΑΙΝΙΑ ANIMATION



Kubo and the Two Strings



Moana



My Life as a Zucchini



The Red Turtle



Zootopia



ANIMATION MIKΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ



Blind Vaysha



Borrowed Time



Pear Cider and Cigarettes



Pearl



Piper



ΜΟΥΣΙΚΗ



Jackie



La La Land



Lion



Moonlight



Passengers



ΤΡΑΓΟΥΔΙ



"Audition" (La La Land)



"Can't Stop the Feeling!" (Trolls)



"City of Stars" (La La Land)



"The Empty Chair" (Jim: The James Foley Story)



"How Far I'll Go" (Moana)



ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ



Fire at Sea



I Am Not Your Negro



Life, Animated



O.J.: Made in America



13th



NΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ



Extremis



4.1 Miles



Joe's Violin



Watani: My Homeland



The White Helmets



ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ



Arrival



Fantastic Beasts and Where to Find Them



Hail, Caesar!



La La Land



Passengers



ENΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ



Allied



Fantastic Beasts and Where to Find Them



Florence Foster Jenkins



Jackie



La La Land



ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ



Deepwater Horizon



Doctor Strange



The Jungle Book



Kubo and the Two Strings



Rogue One: A Star Wars Story



ΜΕΪΚ ΑΠ & ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ



A Man Called Ove



Star Trek: Beyond



Suicide Squad



ΗΧΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΑΖ



Arrival



Deepwater Horizon



Hacksaw Ridge



La La Land



Sully



HXHTIKO MIΞΑΖ



Arrival



Hacksaw Ridge



La La Land



Rogue One: A Star Wars Story



13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi



ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ



Ennemis Entreniers



La Femme et le TGV



Mindenki



Timecode



Silent Nights

