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  2. 24 Ιανουαρίου 2017 - 20:30
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Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Oscar. Βίντεο

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Oscar. Βίντεο

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για την 89η τελετή απονομής των βραβείων OSCAR, που φέτος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου με οικοδεσπότη τον Τζίμι Κίμελ και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την COSMOTE TV.

Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν στο Λος Άντζελες από τον σκηνοθέτη Τζέισον Ράιτμαν, τον ηθοποιό Κεν Γουατανάμπε (και οι δύο έχουν βρεθεί στο παρελθόν υποψήφιοι), καθώς και από τις βραβευμένες με Όσκαρ ηθοποιούς Μπρι Λάρσον, Τζένιφερ Χάντσον, τον βραβευμένο διευθυντή φωτογραφίας Εμάνουελ Λουμπέσκι και την Πρόεδρο της Ακαδημίας Σέριλ Μπουν Άιζακς. Η  ταινία La La Land του Ντάμιεν Σαζέλ συγκεντρώνει τις περισσότερες υποψηφιότητες, σε 14 κατηγορίες. Ευχάριστη έκπληξη αποτελεί η υποψηφιότητα των Γιώργου Λάνθιμου και Ευθύμη Φιλίππου για το πρωτότυπο σενάριο της ταινίας Ο Αστακός.

Το Oscar Καλύτερης Ταινίας διεκδικούν οι ταινίες Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, La La Land, Lion, Manchester by the Sea, Moonlight και Σκηνοθεσίας οι Ντενί Βιλνέβ (Arrival), Μελ Γκίμπσον (Hacksaw Ridge), Ντάμιεν Σαζέλ (La La Land), Κένεθ Λόνεργκαν (Manchester by the Sea) και Μπάρι Τζένκινς (Moonlight).

Στις κατηγορίες Α' ανδρικού και Α' γυναικείου ρόλου βρίσκουμε τους Κέισι Άφλεκ (Manchester by the Sea), Άντριου Γκάρφιλντ (Hacksaw Ridge), Ράιαν Γκόσλινγκ (La La Land), Βίγκο Μόρτενσεν (Captain Fantastic), Ντένζελ Γουόσινγκτον (Fences) και τις Ιζαμπέλ Ιπέρ (Elle), Ρουθ Νέγκα (Loving), Νάταλι Πόρτμαν (Jackie), Έμα Στόουν (La La Land), Μέριλ Στριπ (Florence Foster Jenkins) αντίστοιχα.

Η ζωντανή μετάδοση της λαμπερής τελετής θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Κυριακής 26ης Φεβρουαρίου σε ταυτόχρονη μετάδοση από το COSMOTE CINEMA 1HD με ελληνικό σχολιασμό από τον Γιώργο Σατσίδη και την Χριστίνα Μπίθα αλλά και από το COSMOTE CINEMA 2HD χωρίς σχολιασμό.
Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα OSCAR που θα μεταδοθούν αποκλειστικά και ζωντανά στην COSMOTE TV - Media
Αναλυτικά οι υπόλοιπες υποψηφιότητες:

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Μαχέρσαλα Άλι (Moonlight)

Τζεφ Μπρίτζες (Hell or High Water)

Λούκας Χέτζες (Manchester by the Sea)

Ντεβ Πατέλ (Lion)

Μάικλ Σάνον (Nocturnal Animals)

Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Βαϊόλα Ντέιβις (Fences)

Ναόμι Χάρις (Moonlight)

Νικόλ Κίντμαν (Lion)

Οκτάβια Σπένσερ (Hidden Figures)

Μισέλ Γουίλιαμς (Manchester By the Sea) 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Hell or High Water

La La Land

Ο Αστακός

Manchester by the Sea

20th Century Women

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Arrival

Fences

Hidden Figures

Lion

Moonlight 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Silence

ΜΟΝΤΑΖ

Arrival

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

La La Land

Moonlight

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ

Land of Mine (Δανία)

A Man Called Ove (Σουηδία)

The Salesman (Ιράν)

Tanna (Αυστραλία)

Toni Erdmann (Γερμανία)

ΤΑΙΝΙΑ ANIMATION

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia

ANIMATION MIKΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper

ΜΟΥΣΙΚΗ

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

ΤΡΑΓΟΥΔΙ

"Audition" (La La Land)

"Can't Stop the Feeling!" (Trolls)

"City of Stars" (La La Land)

"The Empty Chair" (Jim: The James Foley Story)

"How Far I'll Go" (Moana)

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Fire at Sea

I Am Not Your Negro

Life, Animated

O.J.: Made in America

13th

NΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Extremis

4.1 Miles

Joe's Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Arrival

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Hail, Caesar!

La La Land

Passengers

ENΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Allied

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ

Deepwater Horizon

Doctor Strange

The Jungle Book

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

ΜΕΪΚ ΑΠ & ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

A Man Called Ove

Star Trek: Beyond

Suicide Squad

ΗΧΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΑΖ

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

HXHTIKO MIΞΑΖ

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Rogue One: A Star Wars Story

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Ennemis Entreniers

La Femme et le TGV

Mindenki

Timecode

Silent Nights

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