Oscars 2017: Οι υποψηφιότητες για το βραβείο καλύτερης ταινίας

Υποψήφιες ταινίες είναι υποψήφιες για το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ταινίας στην 89η τελετή των Oscar που θα απονεμηθούν στις 26 Φεβρουαρίου, είναι:

"Arrival", "Hacksaw Ridge", "Hidden Figures", "Lion", "Moonlight", "Fences", "Hell of High Water", "La La Land" και "Manchester by the Sea"