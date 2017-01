Αυτά είναι τα τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 2016!

Στο Top 200 επικρατούν κατά κράτος οι ελληνικές κυκλοφορίες έναντι του διεθνούς ρεπερτορίου, καθώς οι πρώτες καταλαμβάνουν τα τρία τέταρτα (3/4) της λίστας.

Στην κορυφή βρίσκεται ο Αντώνης Ρέμος με το "Λένε", ένα τραγούδι που ακούσαμε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2015 και είχε βρεθεί στο Νο6 της περυσινής αντίστοιχης κατάταξης για το σύνολο του έτους.

Ακολουθεί το "Δεν Το Αντέχω" του Γιώργου Παπαδόπουλου και το "Έλα Πίσω Στη Θέση Σου" του Γιώργου Μαζωνάκη. Στην τέταρτη θέση των τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις έκπληξη είναι η παρουσία των Kings με το "Εδώ Που Μ’ Άφησες" , με την πεντάδα να ολοκληρώνει "Το Συμπέρασμα" του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Ο καλλιτέχνης με τα περισσότερα τραγούδια στη λίστα είναι ο Ηλίας Βρεττός, ο οποίος βλέπει το όνομά του στο Top 200 έξι φορές. Αμέσως μετά, πέντε καταχωρίσεις στις μεταδόσεις αντικρίζει ο Γιώργος Σαμπάνης.

Top 10 Ελληνικού Ρεπερτορίου

στις ρ/φ μεταδόσεις του 2016

ΘΕΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΤΟ

1 Λένε Αντώνης Ρέμος 1

2 Δεν Το Αντέχω Γιώργος Παπαδόπουλος 2

3 Έλα Πίσω Στη Θέση Σου Γιώργος Μαζωνάκης 3

4 Εδώ Που Μ’ Άφησες Kings 4

5 Το Συμπέρασμα Κωνσταντίνος Αργυρός 5

6 Και Ζηλεύω Που Σ’ Έχει STAN 7

7 Θυμάμαι Παντελής Παντελίδης 8

8 Άσ’ Τα Όλα Κι Έλα Νατάσα Θεοδωρίδου 10

9 Σε Θέλω Δημήτρης Καραδήμος 11

10 Θάλασσα Στέλιος Ρόκκος 12

Όσον αφορά στο ξένο airplay καθαυτό, η πρωτιά στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις ανήκει – βεβαίως – στην LP και στο «Lost OnYou». Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο single κατείχε την κορυφή του chart για το διεθνές ρεπερτόριο επί 31(!) συνεχείς εβδομάδες.

Top 10 Διεθνούς Ρεπερτορίου

στις ρ/φ μεταδόσεις του 2016

ΘΕΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΤΟ

1 Lost On You LP 6

2 Don’t Be Shy Imany & Filatov & Karas 9

3 Ocean Drive Duke Dumont 14

4 Cheap Thrills Sia 23

5 Feel Mahmut Oran ft. Sena Sener 34

6 Ego Willy William 41

7 Hymn For The Weekend Coldplay ft. Beyoncé 44

8 Be The One Dua Lipa 46

9 Bon Bon Era Istrefi 53

10 How Deep Is Your Love Calvin Harris & Disciples 58

Δείτε παρακάτω πώς συμπληρώνεται το Top 200 των τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στους μεγαλύτερους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Ελλάδας το 2016, όπως αποτυπώθηκε από τη Media Inspector ,τον επίσημο φορέα καταγραφής του IFPI Airplay Chart:

1 – 20

«Λένε» – Αντώνης Ρέμος

«Δεν Το Αντέχω» – Γιώργος Παπαδόπουλος

«Έλα Πίσω Στη Θέση Σου» – Γιώργος Μαζωνάκης

«Εδώ Που Μ’ Άφησες» – Kings

«Το Συμπέρασμα» – Κωνσταντίνος Αργυρός

«Lost On You» – LP

«Και Ζηλεύω Που Σ’ Έχει» – STAN Πηγή: Hit-Channel.com

«Θυμάμαι» – Παντελής Παντελίδης

«Don’t Be Shy» – Imany & Filatov & Karas

«Άσ’ Τα Όλα Κι Έλα» – Νατάσα Θεοδωρίδου

«Σε Θέλω» – Δημήτρης Καραδήμος

«Θάλασσα» – Στέλιος Ρόκκος

«Μετρώ Αντίστροφα» – Κωνσταντίνος Κουφός

«Ocean Drive» – Duke Dumont

«Τα Κατάφερες» – Κωνσταντίνος Αργυρός Πηγή: Hit-Channel.com

«Fiesta» – Έλενα Παπαρίζου

«Άκου Να Δεις» – Νίκος Οικονομόπουλος

«Πάντα Θα Ζεις» – Κώστας Μαρτάκης

«Ποιον Κοροϊδεύω» – Νίκος Οικονομόπουλος

«Τους Είπες Πως» – Μαλού

21 – 40

«Μην Αργείς» – Νίκος Βέρτης

«Ανήσυχος Καιρός» – Νατάσα Θεοδωρίδου

«Cheap Thrills» – Sia

«Της Καρδιάς Μου Το Γραμμένο» – Παντελής Παντελίδης

«Θέμα Χρόνου» – Γιάννης Πλούταρχος

«Προσωρινά» – Χρήστος Μενιδιάτης Πηγή: Hit-Channel.com

«Τρελοκομείο» – Πάνος Κιάμος

«Που Και Που» – Νίκος Μακρόπουλος

«Παράξενο Παιδί» – STAN

«Θα Μετανιώσεις» – Νίκος Βέρτης

«Μ’ Έχει Πάρει Από Κάτω» – Γιάννης Πλούταρχος

«Αθήνα – Θεσσαλονίκη» – Κωνσταντίνος Αργυρός

«Όταν Με Κοιτάς» – Ηλίας Βρεττός

«Feel» – Mahmut Oran & Sena Sener

«Έχω Μια Καρδιά» – Θάνος Πετρέλης

«Για Κακή Μου Τύχη» – Δέσποινα Βανδή Πηγή: Hit-Channel.com

«Δεν Παν Να Λένε» – Ηλίας Βρεττός

«Δες Με» – Μαλού

«Απομίμηση Αγάπης» – Διονύσης Σχοινάς

«Αν Πονάς» – Νίκος Οικονομόπουλος

41 – 60

«Ego» – Willy William

«Και Σε Θυμάμαι» – REC

«Άργησες Πολύ» – Γιώργος Σαμπάνης

«Hymn For The Weekend» – Coldplay ft. Beyoncé

«Νερό Και Χώμα» – Stavento ft. Μελίνα Ασλανίδου

«Be The One» – Dua Lipa Πηγή: Hit-Channel.com

«Το Μηδέν» – Onirama

«Τα Κλειδιά» – Χρήστος Μενιδιάτης

«Μη Μου Ζητάς» – Χρήστος Χολίδης

«Μπορεί» – Νίκος Μακρόπουλος

«Μια Ιστορία» – Ηλίας Βρεττός

«Μια Καλησπέρα» – Γιάννης Πλούταρχος

«Bonbon» – Era Istrefi

«Απ’ Το Βορρά Μέχρι Το Νότο» – Βασίλης Καρράς

«Τι Κοιτάς» – Ελένη Φουρέιρα ft. Mike Πηγή: Hit-Channel.com

«Δώσ’ Μου Μια Αγκαλιά» – Αντώνης Ρέμος & Γιάννης Βαρδής

«Το Παράξενο Με Μένα» – Γιώργος Μαζωνάκης

«How Deep Is Your Love» – Calvin Harris & Disciples

«Τι Λες Να Φταίει» – Πάνος Κιάμος Πηγή: Hit-Channel.com

«Hello» – Adele

61 – 80

«Can’t Feel My Face» – The Weeknd

«Και Πετάω Ψηλά» – Ηλίας Βρεττός

«Ain’t Nobody» (Loves Me Better) – Felix Jaehn

«Sexy Selfie» – Master Tempo

«Έλεγα» – Χρήστος Χολίδης Πηγή: Hit-Channel.com

«Μόνο Εξ Επαφής» – Γιώργος Σαμπάνης

«Η Πιο Ωραία Στην Ελλάδα» – Κωνσταντίνος Κουφός

«15 Ετή Φωτός» – Διονύσης Σχοινάς

«Σπάσ’ Τα» – Γιώργος Παπαδόπουλος

«Ο Ενικός» – Γιώργος Γιαννιάς

«Stand By Me Now» – Playmen ft. Χρήστος Μάστορας

«Φοβάμαι Για Σένα» – Νίκος Βέρτης

«Way Down We Go» – Kaleo

«Παγωτό» – Kings Πηγή: Hit-Channel.com

«Πριν Πεις Σ’ Αγαπώ» – Γιώργος Σαμπάνης

«Δε Σου Χρωστάω Αγάπη» – Ελένη Φουρέιρα

«The Violin Song» – Monoir & Osaka ft. Brianna

«El Perdon» – Nikcy Jam & Enrique Iglesias

«Μου Λείπεις» – Πέγκυ Ζήνα

«Πλάτη» – Στέλλα Καλλή

81 – 100

«Μισή Καρδιά» – Έλενα Παπαρίζου

«Έλα Γρήγορα» – Πέγκυ Ζήνα

«Lie» – Roya Πηγή: Hit-Channel.com

«Κοντά Σου» – Νίκος Βέρτης

«Light It Up» – Major Lazer ft. Nyla & Fuze

«Sorry» – Justin Bieber

«Χαϊδεμένο» -Γιώργος Τσαλίκης Πηγή: Hit-Channel.com

«This Is What You Came For» – Calvin Harris ft. Rihanna

«Όταν Πονάω Το Γλεντάω» – Knock Out ft. Κωνσταντίνος Νάζης

«Πιο Δυνατά» – Μέλισσες

«This Girl» – Kungs

«Όσα Νιώθω» – Κωνσταντίνος Αργυρός

«Μαζί Δεν Κάνουμε» – Θάνος Πετρέλης

«Firestone» – Kygo ft. Conrad Πηγή: Hit-Channel.com

«Τέρμα» – Γιώργος Μαζωνάκης

«Να Να Να» – Γιώργος Παπαδόπουλος

«Duele El Corazon» – Enrique Iglesias ft. Wisin

«Έχει Να Κάνει» – Νότης Σφακιανάκης ft. Bo

«Παράπονα» – Πασχάλης Τερζής

«To Let Myself Go» – The Avener ft. Ane Brun

101 – 120

«Άδειοι Αναπτήρες» – Σάκης Αρσενίου

«Sugar» – Robin Schulz ft. Francesco Yates

«Are You With Me» – Lost Frequencies Πηγή: Hit-Channel.com

«Can’t Stop The Feeling» – Justin Timberlake

«Πίνω Από ‘Κει Ψηλά Για Σένα» – Παντελής Παντελίδης

«Στο Θεό Με Πάει» – Ελένη Φουρέιρα

«Αργότερα» – Αμαρυλλίς

«I Never Felt So Right» – Ben Delay

«Έχω Εσένα» – REC Πηγή: Hit-Channel.com

«Μια Μέρα» – Πέγκυ Ζήνα

«Get Ugly» – Jason Derulo

«Μια Ανάσα Μακριά Σου» – Δέσποινα Βανδή

«Lean On» – Major Lazer ft. DJ Snake

«Δε Σου Ανήκω» – STAN

«Από Αστέρι Σε Αστέρι» – Πάνος Κιάμος

«Πόσες Φορές» – Πάολα Πηγή: Hit-Channel.com

«Πού Είσαι» – Νίκος Μακρόπουλος

«Όλοι Μου Λένε» – Γιώργος Παπαδόπουλος

«Αμαρτία» – Ειρήνη Παπαδοπούλου

«Αγκαλιά» – Πέτρος Ιακωβίδης

121 – 140

«Με Στεναχωρεί» – STAN

«Αν Είχα Μείνει» – Νατάσα Θεοδωρίδου

«Άλλη Μια Μάχη» – Σταμάτης Γονίδης

«Τώρα Που Γυρίζει» – Πάνος Καλίδης

«Αν Ρωτήσει Κανείς» – Γιώργος Σαμπάνης

«I Took A Pill In Ibiza» – Mike Posner

«Don’t Wanna Go Home» – DJ Polique

«Όλα» – Σάκης Ρουβάς

«Θυμός» – Πάολα

«Κάνε Αυτό Που Ξέρεις» – Νίκος Οικονομόπουλος

«MHM MHM» – Manuel Riva ft. Eneli

«Faded» – Alan Walker Πηγή: Hit-Channel.com

«Ain’t Your Mama» – Jennifer Lopez

«Βόλτα» – Νικηφόρος

«You Don’t Own Me» – Grace ft. G-Eazy

«Τίποτα Δε Μας Σταματά» – Ήβη Αδάμου

«Freedom» – Pharrell Williams

«4 Εποχές» – Διονύσης Σχοινάς

«Η Επιμονή Σου» – Ελεωνόρα Ζουγανέλη & Κώστας Λειβαδάς

«Είναι Κάτι Λαϊκά» – Νίκος Οικονομόπουλος

141 – 160

«Σου Ξεδιπλώνω Την Ψυχή Μου» – Στέλιος Λεγάκης

«Δε Γουστάρω» – Γιώργος Μαζωνάκης

«Έρχεται Η Νύχτα» – Νίνο Πηγή: Hit-Channel.com

«Όνειρο» – Νίκος Βέρτης

«Adventure of A Lifetime» – Coldplay

«Hotline Bling» – Drake

«Δεν Μπορούμε Να ‘Μαστε Μαζί» – Μέλισσες

«Πυρκαγιά» – Παντελής Παντελίδης

«Work» – Rihanna ft. Drake

«Όλος Δικός Σου» – Αντώνης Ρέμος

«Ξανά Μανά» – Άννα Βίσση

«Το Μαξιλάρι» – Δέσποινα Βανδή

«Τα Σχοινιά Σου» – Παντελής Παντελίδης

«Πλανήτης Γη» – Δημήτρης Καραδήμος

«Δώδεκα Τσιγάρα» – Γιώργος Τσαλίκης

«Want To Want Me» – Jason Derulo

«Μ’ Ακούς» – Σάκης Αρσενίου Πηγή: Hit-Channel.com

«Supergirl» – Anna Naklab ft. Alle Farben & Younotus

«Reality» – Lost Frequencies ft. Janieck Devy

«Θέλω Να Ξαναρχίσω» – Vegas

161 – 180

«Θα Μείνεις Φεύγοντας» – Demy

«Πέρασα Να Δω» – Δέσποινα Βανδή

«Istanbul» – DJ Volkan Uca ft. Merih Gurluk

«Ξανά» – OtherView

«Προσωπική Επιλογή» – Μελίνα Ασλανίδου

«Όλα Περνούν» – Αντώνης Ρέμος

«Νικάει Το Φιλί» – Μύρωνας Στρατής

«Ανεβαίνω» – Ηλίας Βρεττός Πηγή: Hit-Channel.com

«Girls Like» – Tinie Tempah ft. Zara Larsson

«Το Χαμόγελό Σου» – Έλλη Κοκκίνου

«Μια Φορά Στο Τόσο» – Μαλού

«Για Μια Καψούρα Ζω» – Γιώργος Τσαλίκης ft. Knock Out

«Και Βάζω Ένα Πάριο» – Κωνσταντίνος Χριστοφόρου ft. Γιάννης Πάριος

«Κλαίει Μια Καρδιά» – Ελένη Βιτάλη

«Ισόβια Μαζί» – Demy Πηγή: Hit-Channel.com

«Λόγω Τιμής» – Θάνος Πετρέλης

«Ζω Μεγάλης Στιγμές» – Στέλιος Ρόκκος

«Κάνω Ό,τι Θέλω» – Πέτρος Ίμβριος

«Να Μ’ Αγαπάς» – Κυριάκος Κυανός

«Σε Σένα Σταμάτησε Η Καρδιά» – Γιώργος Σαμπάνης

181 – 200

«Μες Στο Σπίτι Δε Μένει Κανείς» – Μελίνα Ασλανίδου

«Η Αλήθεια Μοιάζει Ψέμα» – Demy

«Για Πες» – Βασίλης Δήμας Πηγή: Hit-Channel.com

«Να Σου Πω» – Παντελής Παντελίδης

«Αυτό Μου Φταίει» – Γιώργος Γιαννιάς

«Γιατί Έχω Εσένα» – Γιάννης Πλούταρχος

«Love Yourself» – Justin Bieber

«Σύνορα» – Κώστας Μαρτάκης Πηγή: Hit-Channel.com

«Worth It» – Fifth Harmony ft. Kid Ink

«Δε Με Νοιάζει» – Μέλισσες

«Work From Home» – Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ign

«Και Κάτι Ακόμη» – Ηλίας Βρεττός

«Μη Ρωτάς» – Κώστας Καραφώτης

«Πες Μου» – Χρήστος Χολίδης

«Lush Life» – Zara Larsson

«Κοριτσάκι Μου» – Πέτρος Ιακωβίδης

«Cake By The Ocean» – DNCE

«Πρόσημο Θετικό» – Stavento

«Love Me Like You Do» – Ellie Goulding

«See You Again» – Wiz Khalifa ft. Charlie Puth

newspistol