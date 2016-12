Ποιος ηθοποιός έχει πεθάνει τις περισσότερες φορές στο πανί;

Το να βλέπεις τον εαυτό σου να αποχαιρετά τον μάταιο τούτο κόσμο και ειδικά στις διαστάσεις της μεγάλης οθόνης, ομολογουμένως είναι μία ιδιαίτερη εμπειρία. Πριν από μερικά χρόνια όλοι είχαμε κατά νου πως ο Σον Μπιν του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» και το «Game of Thrones» είναι ο ηθοποιός που έχει μοιραστεί με το κοινό την μακάβρια αυτή συνθήκη τις περισσότερες φορές. Κι όμως όχι!

Στην πραγματικότητα υπάρχουν τρεις ηθοποιοί που ξεπερνούν σε... αφασία τον Μπιν. Δείτε παρακάτω τον πίνακα με τους 39 ηθοποιούς (άντρες και γυναίκες) που έχουν πεθάνει το...περισσότερο!

Οι κλασικοί Βίνσεντ Πράις και Μπέλα Λουγκόζι ξεπερνούν αριθμητικά τον Μπιν, αλλά αυτός που κάνει την έκπληξη είναι ο Τζον Χερτ («Alien»,«Spectre»,«Επαφή») που από την αρχή της καριέρας του το 1962 έχει πεθάνει 43 φορές! Και για του λόγου το αληθές, ιδού και η (πένθιμη) λίστα:

The Wild and the Willing | Sinful Davey | A Man for All Seasons | 10 Rillington Place | The Ghoul East of Elephant Rock | Spectre | Alien | The Elephant Man | Heaven’s Gate | The Osterman Weekend | The Hit After Darkness | The Black Cauldron | Jake Speed | Spaceballs | Aria | Deadline | Little Sweetheart | Scandal | L’Oeil qui ment | Monolith | Even Cowgirls Get the Blues | Contact | The Climb | All the Little Animals | You’re Dead | Lost Souls | Hellboy | Pride | Tabloid | The Proposition | V for Vendetta | Outlander | Boxes | An Englishman in New York | Ultramarines | Whistle and I’ll Come To You | Tinker Tailor Soldier Spy | Only Lovers Left Alive | Snowpiercer | Hercules | I, Claudius

cinemag