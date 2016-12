Κάποτε θα 'μαστε μαζί να το θυμάσαι... τραγούδησε ο Σάκης σε παίκτρια! Βίντεο

"Μάχη" 'εδωσαν κυριολεκτικά το βράδυ της Πέμπτη οι coaches του The Voice για να έχουν στην ομάδα τους την Κυριακή Κοτσιαπάση η οποία τους ενθουσίασε με την ερμηνεία της στο «I’d rather go blind».



Ο Σάκης Ρουβάς της ζήτησε να την αγκαλιάσει μιας και όπως εκείνη είπε ένιωθε άβολα, αλλά η Κυριακή του είπε «Όχι! Φύγε! Θα επηρεαστώ!».



Ο Σάκης όμως σηκώθηκε, την αγκάλιασε, χόρεψε τρυφερά μαζί της ενώ στη συνέχεια της τραγούδησε για να την πείσει να τον επιλέξει.



Δείτε όλα όσα έγιναν με την εμφάνιση της Κυριακής καθώς και σε ποιανού την ομάδα αποφάσισε να πάει τελικά.

entertv