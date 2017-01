All Star Game: Αγγίζει τις 1.000.000 ψήφους ο Αντετοκούνμπο

To ΝΒΑ ανακοίνωσε τη δεύτερη καταμέτρηση των ψήφων για το All Star Game, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να συνεχίζει να σαρώνει!



Ο διεθνής Έλληνας φόργουορντ βρίσκεται στη δεύτερη θέση της Ανατολής, όσον αφορά στη θέση των “frontcourt”, έχοντας 963.110 ψήφους. Πρώτος είναι, φυσικά, ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος έχει 1.066.147 ψήφους. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Κέβιν Λαβ με 473.328 ψήφους, τις μισές από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.



Όπως καταλαβαίνετε, το All Star Game δεν χάνεται. Ο "Greek Freak" είναι έτοιμος να γίνει ο πρώτος Έλληνας παίκτης στην ιστορία που θα δώσει το “παρών” στο All-Star Game και μάλιστα θα είναι και βασικός!