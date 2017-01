Live Euroleague: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 38-37

Τέλος πρώτου ημιχρόνου, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 38-37.

Άστοχο τελευταίο σουτ από τον Καλάθη από μακρινή απόσταση.

20' (38-37) Μπάσιμο από τον Τζέιμς.

20' (38-35) Τέλειωσε την φάση ο Πρίντεζης.

19' (36-35) Τρίποντο από Ρίβερς.

19' (36-32) Φόλοου από τον Μπιρτς.

Στέφανος Τριαντάφυλλος: Το σουτ είναι η καλύτερη λύση απέναντι στην πιεστική άμυνα. Ο Ολυμπιακός κάνει πολύ καλή δουλειά πιέζοντας τη μπάλα. Έχει βγάλει εκτός τον Παναθηναϊκό από τις συνεργασίες του. Όσο όμως οι "πράσινοι" βρίσκουν σουτ, τότε αποκρούουν την αμυντική λαίλαπα των γηπεδούχων.

19' (34-32) Μακρινό σουτ από τον Σίνγκλετον.

18' (34-30) Σουτ μετά από ντρίμπλα από τον Τζέιμς.

17' (34-28) Βολές από τον Γιανγκ.

